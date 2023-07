Mercosur: Lula, prioritario ingresso Bolivia nel blocco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo dello Stato brasiliano "è necessario recuperare un'agenda di cittadinanza e inclusiva, dal volto umano, che generi benefici tangibili per ampi settori delle nostre società. Ciò richiede una maggiore integrazione, l'articolazione dei processi produttivi e l'interconnessione di energia, strade e comunicazioni". "Lavoreremo per mobilitare le risorse delle banche nazionali e delle agenzie di sviluppo regionale, la Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes), la Corporazione andina di fomento (Caf), il Fondo finanziario di sviluppo del bacino del Rio de la Plata (Fonplata) e la Banca interamericana di sviluppo (Bid) per finanziare progetti di infrastrutture fisiche e digitali. Con la compagna Dilma Rousseff a capo della Nuova banca di sviluppo (Ndb), istituto legato al blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), si aprono nuovi orizzonti per il Mercosur per ridurre le asimmetrie tra i suoi membri", ha affermato Lula. (segue) (Brb)