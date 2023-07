Mercosur: Lula, prioritario ingresso Bolivia nel blocco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti dei Paesi Mercosur tornano oggi a riunirsi - per la prima volta dal 2019 - con un'agenda centrata soprattutto sulle complicate trattative dell'accordo di libero commercio con l'Unione europea (Ue). Quello dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur, quando sembrava vicino alla firma, si è rivelato più spinoso del previsto. Il ritorno di Lula alla presidenza del Brasile, dopo il gelo mostrato da diverse capitali europee nei confronti di Jair Bolsonaro, aveva motivato il governo della Spagna - che assume la presidenza di turno dell'Unione - a scommettere su una chiusura accelerata dell'accordo, magari approfittando del vertice Ue-Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) in agenda a Bruxelles a metà luglio. Ma le proposte arrivate dai Ventisette per sbloccare le questioni ancora pendenti sono state respinte anche da Lula. (segue) (Brb)