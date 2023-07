Mercosur: Lula, prioritario ingresso Bolivia nel blocco (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della trasmissione, Lula ha anche commentato le condizioni imposte dall'Unione Europea al Mercosur in materia di energia pulita. Secondo la valutazione del presidente, nessun paese ha l'autorità morale per discutere la questione con il Brasile. "Ovviamente – ha riconosciuto - abbiamo avuto la maleducazione del governo che ci ha preceduto che non ha rispettato la deforestazione, non ha rispettato le terre indigene, le foreste, le riserve forestali. Tutto questo è finito", ha detto il presidente, assicurando "ridurremo la deforestazione, rispetteremo le popolazioni indigene, ci prenderemo cura delle nostre riserve forestali e della sua matrice energetica rinnovabile per l'87 per cento, mentre il mondo arriva appena al 27 per cento. Il Brasile ha molta autorità morale per prendersi cura adeguatamente della conservazione della nostra foresta", ha concluso. (segue) (Brb)