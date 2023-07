Montagna: Amorese (Fd'I), croci su vette vanno preservate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le croci sulle vette dei monti italiani "vanno preservate. Per questo Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge, a prima firma del collega Baldelli, per mettere un vincolo di tutela dopo le polemiche alimentate da qualcuno che vorrebbe toglierle. Io penso, al contrario, che si tratti di espressione di valori storici, culturali e identitari che ormai sono parte integrante del paesaggio alpino e appenninico. Il nostro territorio è conosciuto nel mondo anche per questa peculiarità, e non si capisce davvero per quale motivo bisognerebbe toglierle". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura alla Camera, Alessandro Amorese. (Rin)