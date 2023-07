Elezioni: Grippo (Azione-Iv), governo prende in giro fuori sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha deciso che i fuori sede non potranno votare alle prossime Europee, con una grave mancanza di rispetto nei confronti dell'Aula, delle istituzioni ma soprattutto di quei cinque milioni di elettori che per motivi di studio, di lavoro o di cure vivono lontano dal loro Comune di residenza". Lo dichiara Valentina Grippo, deputata di Azione-Italia viva e vicepresidente della commissione Cultura della Camera, a proposito della proposta di legge per il voto dei fuori sede. "Avevamo presentato una nostra proposta di legge frutto di un intenso lavoro di ascolto, di discussione, di analisi del problema, un testo che sarebbe potuto diventare legge in 15 giorni, ma il governo ha preferito scegliere un'altra strada prosegue la parlamentare -. Abbiamo presentato allora un emendamento per fissare il termine di tre mesi per introdurre il voto in un Comune diverso da quello di residenza, ma il governo ha voluto darsi 18 mesi per attuare questa norma e arrivare quindi al gennaio 2025, escludendo così le Europee del prossimo anno. Si sono smentiti da soli, perché avevano detto che avrebbero provato a fare una legge da applicarsi alle Europee ma la faranno 8 mesi dopo che le Europee si saranno svolte. E' una vera e propria presa in giro nei confronti dei tantissimi fuori sede che aspettano la legge da anni e che non meritano di essere trattati in questo modo. Ricordo quando la presidente Meloni, 15 anni fa, da ministro per la gioventù diceva quanto fosse importante che i giovani potessero votare. Se ne è evidentemente dimenticata. Resta un'occasione mancata e resta il tradimento del mandato avuto da tutti coloro che vogliono vedere tutelati i loro diritti. Noi comunque - conclude Grippo - saremo sempre lì, giorno dopo giorno, a vigilare e a proporre soluzioni concrete perché la delega diventi quello che volevamo".(Rin)