Lazio: Pd, poligono militare non compatibile con riserva naturale Parco nazionale Circeo

- Il Parco nazionale del Circeo "costituisce un patrimonio naturale di straordinario valore e ricchezza del Lazio sottoposto a vincoli e a protezione speciale, riserva della biosfera dell'Unesco nonché candidato a diventare Patrimonio Mondiale. Un habitat delicato per diverse specie animali e vegetali da proteggere e valorizzare e che per le sue caratteristiche non può essere messo a repentaglio dalla presenza di attività potenzialmente non compatibili con la tutela della sua integrità". Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Partito democratico nel Consiglio regionale del Lazio, Salvatore La Penna e Mario Ciarla. "Per questo - aggiungono - abbiamo presentato un'interrogazione affinché la Regione Lazio consideri di intraprendere tutte le necessarie interlocuzioni per giungere alla definitiva dismissione delle esercitazioni militari che periodicamente vengono svolte presso il poligono presente nella riserva Pantani dell'Inferno", una delle zone umide del Parco rappresentanti il più importante ecosistema palustre d'Italia. Nello specifico si propone di avanzare specifica richiesta ai competenti ministri di revoca dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 1979, assunto d'Intesa tra ex Ministero Agricoltura e Foreste e Ministero della Difesa per la parte in cui consente l'attività militare nell'area dei Pantani d'Inferno", concludono La Penna e Ciarla. (Com)