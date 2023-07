Americhe: Lula, rivedremo accordi Mercosur con Canada, Corea del Sud e Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del Mercato unico del Sud (Mercosur), formato da Argentina, Brasile, Praguay e Uruguay puntano a rivedere i trattati commerciali in corso e proporne di nuovi. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso del suo discorso di apertura dei lavori del summit dei presidenti dei Paesi del blocco, in corso a Puerto Iguazù, in Argentina. "Rivedremo e avanzeremo gli accordi in corso di negoziazione con Canada, Corea del Sud e Singapore. Esploreremo nuovi fronti di negoziazione con partner come Cina, Indonesia, Vietnam e paesi dell'America centrale e dei Caraibi", ha detto. (segue) (Brb)