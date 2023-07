Americhe: Lula, rivedremo accordi Mercosur con Canada, Corea del Sud e Singapore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento alla trasmissione Conversazione con il presidente, in onda sui canali istituzionali della presidenza della Repubblica questa mattina poco prima dell'inizio del vertice Mercosur, il capo dello stato del Brasile ha ribadito tri Paesi che compongono il blocco non accetteranno imposizioni da parte dell'Unione europea (Ue) per poter concludere l'accordo. "Vogliamo discutere un accordo, ma non vogliamo imporcelo. È un accordo tra partner strategici. E in nessun caso un partner strategico mette una spada sulla testa dell'altro per accettare un accordo. Sediamoci, risolviamo le nostre divergenze e vediamo cosa va bene per gli europei, per i latinoamericani, per il Mercosur e per il Brasile", ha detto Lula. (segue) (Brb)