Americhe: Lula, rivedremo accordi Mercosur con Canada, Corea del Sud e Singapore (6)

- I 27 Paesi dell'Unione Europea e i quattro del Mercato comune del sud (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) avevano trovato un accordo di principio a metà 2019, ma i testi – non definitivi – non sono stati firmati né ratificati dai rispettivi parlamenti. Il negoziato di quello che potrebbe divenire l'accordo commerciale più grande per entrambi i blocchi è iniziato nel 1999 e ripreso nel 2013, dopo anni di stallo legati a congiunture di tipo politico. Nel 2018, dopo un nuovo round negoziale tenuto in Uruguay, le trattative si sono interrotte soprattutto per le resistenze opposte dagli agricoltori di Francia e Irlanda. Incalzato dai produttori, il presidente francese Emmanuel Macron disse che Parigi non avrebbe mai firmato un testo in cui i prodotti sudamericani sollevati dai dazi non fossero comunque sottoposti al rispetto degli standard ambientali. All'intesa di massima maturata al G20 di Osaka, Giappone, nel giugno del 2019, sarebbe seguita un'ulteriore frenata per i timori di alcune capitali europee alle politiche ambientali dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. L'elezione di Lula da Silva, che ha fatto della tutela ambientale una delle sue bandiere politiche, ha accelerato i negoziati. Tuttavia anche il governo Lula mostra resistenze rispetto ad assumere nuovi impegni. (segue) (Brb)