Ostia: Bucci (FI), decesso uomo tragedia annunciata, duo Gualtieri-Falconi affossa litorale romano

- A Ostia oggi "si è consumata una tragedia annunciata. Desidero rivolgere a nome del coordinamento di Forza Italia del Municipio X le condoglianze alla famiglia del signore deceduto oggi per un malore sulla spiaggia di Lungomare Duca degli Abruzzi. L'assenza di bagnini da gran parte delle spiagge pubbliche è l'ennesima dimostrazione dell'incapacità del duo Gualtieri – Falconi di valorizzare il litorale romano e garantire sicurezza ai bagnanti". Lo dichiara in una nota Francesco Bucci, Coordinatore di Forza Italia Giovani e delegato alla Sicurezza per Forza Italia del Municipio Roma X. "Il Municipio Roma X - aggiunge - era perfettamente a conoscenza della grave problematica dati i bandi andati deserti e le richieste di supporto ad altri Enti rilanciate a mezzo stampa ma evidentemente rimaste lettera morta. Purtroppo l'immobilismo di questa amministrazione non ha prodotto risultati e oggi a pagarne il prezzo è stato un cittadino romano residente all'estero. L'assenza di bagnini mette a rischio l'incolumità de bagnanti e rischia di affossare il potenziale turistico di Ostia già minato dal degrado crescente" conclude Bucci. (Com)