Ue: Cirio e Lo Russo, sapevamo che competizione più difficile su Autorità antiriciclaggio sarebbe stata quella con Roma

- Sapevamo fin dal principio che la competizione più difficile sarebbe stata quella con Roma, per noi come per le altre città, come Palermo e Venezia, che si sono proposte per ospitare la sede dell’Amla. Lo hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della decisione del governo di puntare su Roma come candidata italiana per ospitare l’Autorità Europea antiriciclaggio. “Siamo ovviamente dispiaciuti ma anche orgogliosi di aver giocato una partita che sapevamo essere molto difficile. La corsa per ospitare l’Autorità ci ha dato l’occasione di lavorare su un dossier serio, approfondito e di alto livello che diventa patrimonio della città e del territorio, per cui desideriamo ringraziare il dottor Caselli che per primo ha lanciato l’idea della candidatura, il dottor Perduca che ha accettato di guidare il comitato promotore, l’Ires che ha dato il suo supporto tecnico alla stesura del dossier e l'Urban Lab che l'ha redatto. Da troppo tempo Torino non provava a misurarsi su questo terreno ed era importante farlo per dimostrare che questo è un territorio vivace, con le carte in regola per competere a livello nazionale e internazionale. (segue) (Rpi)