Imprese: Airbus apre nuovo polo tecnologico per ultima generazione di ali

- Oggi Airbus ha annunciato l'apertura di un nuovo Wing Technology Development Centre (Wtdc) presso il sito di Filton, come parte degli investimenti per rafforzare ulteriormente la sua capacità di innovazione nel Regno Unito. La struttura, che sarà utilizzata per costruire e testare dimostratori per una serie di programmi e progetti di ricerca, è stata inaugurata da Nusrat Ghani, ministro di Stato britannico presso il Dipartimento per le imprese e il commercio. Il nuovo centro aiuterà Airbus ad accelerare la progettazione, la costruzione e il collaudo delle ali per gli aeromobili di ultima generazione, utilizzando le più recenti tecnologie e dimostratori all'avanguardia per migliorare ulteriormente le prestazioni delle ali. Oltre all'ottimizzazione dei motori, la realizzazione di ali più lunghe, più sottili e più leggere è una delle maggiori opportunità per migliorare l'efficienza del carburante, ridurre le emissioni di CO2 e, in ultima analisi, lavorare per raggiungere l'ambizione dell'industria aeronautica di ottenere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. (segue) (Com)