Imprese: Airbus apre nuovo polo tecnologico per ultima generazione di ali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Wing of Tomorrow (WoT) consente ad Airbus di esplorare nuove tecnologie di produzione e assemblaggio, in modo che le generazioni future possano continuare a beneficiare degli spostamenti aerei. Il Wtdc di Airbus va ad aggiungersi alla sua attuale presenza in termini di ricerca e tecnologia nel Regno Unito, che comprende il Centro di Ricerca sull'Avanzamento della Manifattura (Amrc) a Broughton, nonché il Centro di Sviluppo ZEROe e il Centro integrato di ricerca e test aerospaziale (AIRTeC) presso il sito di Filton. A partire dal 2014, Airbus ha ricevuto 117 milioni di sterline dall'Aerospace Technology Institute per la ricerca relativa a Wing of Tomorrow. (Com)