Sanità: Naddeo (Aran), 4 incontri serrati con sindacati per provare a firmare contratto prima delle vacanze

- Nella riunione di oggi abbiamo consegnato alle organizzazioni sindacali il testo completo con tutti gli elementi della bozza di contratto (Ccnl Area Sanità 2019-2021) e sono stati affrontati, in particolare e positivamente, i temi delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro, a partire dal contratto individuale. “Con l'impegno di proseguire con la negoziazione senza soluzione di continuità nelle prossime settimane, abbiamo programmato quattro giornate intere di trattative per il 17, 18, 25 e 26 luglio. Un calendario serrato per risolvere tutti i nodi del contratto e tentare di arrivare alla firma prima della pausa estiva". Lo ha dichiarato il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, al termine della riunione plenaria di oggi con le sigle sindacali rappresentative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2019-21 della dirigenza medica e sanitaria. (Rin)