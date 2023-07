Elezioni: via libera da Aula Camera a pdl su delega voto fuori sede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni hanno protestato, durante l’esame delle misure da parte dell’Assemblea, sia per il contingentamento dei tempi che per la trasformazione, avvenuta sempre nella commissione Affari costituzionali della Camera, della proposta di legge base, depositata dal Partito democratico, in una legge delega all’esecutivo. "Esiste un astensionismo involontario stimato nel 16-18 per cento: quasi un elettore su cinque non si trova, in un periodo storico caratterizzato dalla mobilità per lo studio, per il lavoro e purtroppo anche per le cure, nelle condizioni di poter votare. Questa Camera ha deciso all'unanimità di affrontare il problema e di individuare una soluzione, restituendo loro un diritto", ha affermato Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto. "Dal governo Meloni ancora una volta una mancanza di coraggio, una prova di arroganza e di mortificazione per il Parlamento. Una beffa per le opposizioni che avevano il diritto, una volta tanto, di discutere una loro proposta di legge, e soprattutto di discutere una proposta di legge, e non un decreto del governo", ha detto la vicepresidente del Movimento cinque stelle alla Camera, Vittoria Baldino, sempre in dichiarazione di voto. (Rin)