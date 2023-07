Regno Unito: polizia apre nuova indagine su violazioni Covid del Partito conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica sta riaprendo un'indagine sulle violazioni dei regolamenti anti Covid durante una festa di Natale del Partito conservatore dopo che il quotidiano "The Mirror" ha pubblicato un video dell'incontro, in cui gli assistenti sono stati invitati a "divertirsi e socializzare". In una dichiarazione, la polizia metropolitana di Londra ha affermato: "A seguito della valutazione di nuove prove che non erano state precedentemente fornite agli agenti, il Met sta ora riaprendo un'indagine su potenziali violazioni dei regolamenti in occasione di un evento in Matthew Parker Street il 14 dicembre 2020".(Rel)