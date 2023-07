Agroalimentare: Albano, bene protocollo d’intesa Masaf per valorizzazione collezione Strampelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma del protocollo d'intesa per la valorizzazione della collezione Nazareno Strampelli “si apre un percorso di riscoperta di un ingegnoso marchigiano che rivoluzionò le tecniche di coltivazione del grano". Lo afferma in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze, di Fratelli d'Italia, Lucia Albano. "L'avventura straordinaria di Strampelli comincia a Crispiero, un piccolo borgo in provincia di Macerata, dove fin da giovane si confronta con i problemi legati alla scarsa produttività del frumento. Inizia il suo percorso accademico a Camerino, si laurea a Pisa e perfeziona la sua attività di ricerca a Rieti dove, grazie ai suoi studi, riesce a far raddoppiare le rese medie di grano per ettaro: una rivoluzione – continua - che avrà importanti ricadute sociali ed economiche. I settori legati alla coltivazione del frumento continuano la loro produzione nel solco dei risultati straordinari ottenuti dagli studi di Strampelli. Complimenti al ministro Lollobrigida, al ministro Sangiuliano e al sindaco di Rieti per il protocollo stipulato oggi", conclude Albano. (Rin)