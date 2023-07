Elezioni: Iezzi (Lega), oggi pagina importante a tutela diritto voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Parlamento "scrive una pagina importante sancendo la tutela del diritto di voto per studenti, lavoratori e persone in cura in località lontane dal comune di residenza. Non solo, grazie a un nostro emendamento lo stesso diritto viene garantito per i caregiver. Per anni la sinistra e il M5s hanno strumentalizzato la questione senza ottenere un risultato. Grazie a questa maggioranza un passo avanti storico è stato compiuto iniziando dai referendum e dalle elezioni europee. Oggi è una bella giornata per milioni di persone". Lo ha dichiarato il deputato della Lega, Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali e relatore della proposta di legge per il diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza. (Rin)