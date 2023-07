Serbia-Kosovo: Petkovic, dichiarazione di Vidovdan è testimonianza della nostra sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione di Vidovdan (San Vito) è una testimonianza della sofferenza dei serbi. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Petar Petkovic, ospite all'emittente radiotelevisiva "Rts". Petkovic ha affermato che il giorno di Vidovdan che si celebra oggi "è intessuto nell'identità del popolo serbo". "La dichiarazione di Vidovdan è, da un lato, una testimonianza della sofferenza dei serbi nel periodo precedente e non solo negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi mesi a causa del terrore e della crudeltà del premier kosovaro Albin Kurti, ma anche un'espressione della chiara determinazione del popolo serbo in Kosovo a difendere il proprio diritto a sopravvivere e rimanere sulla propria terra per vivere in pace e costruirvi il proprio futuro", ha detto Petkovic, ricordando che il documento menziona anche quei serbi che sono stati feriti e arrestati nell'ultimo periodo. (segue) (Seb)