Kosovo: polizia ferma e perquisisce auto figlio presidente serbo a commemorazione di San Vito

- La polizia del Kosovo ha fermato e perquisito l'auto a bordo della quale era presente il figlio del presidente serbo Aleksandar Vucic, Danilo, il quale si trovava in Kosovo in occasione della commemorazione del giorno di San Vito (Vidovdan) tenutasi ieri al monastero di Gracanica, in Kosovo. Lo riporta la stampa serba, secondo cui al ragazzo, fermato all'uscita dell'autostrada, è stato intimato di togliersi la maglietta che indossava, recante la scritta "La resa non è un'opzione", poiché considerata un messaggio provocatorio. "Mi congratulo con Albin Kurti (premier del Kosovo) per il suo coraggio. Kurti non è così coraggioso quando è in mia compagnia, ma lo è quando manda qualcuno a maltrattare i figli di altre persone", ha dichiarato in serata il presidente serbo. Lo stesso Vucic più tardi ha precisato in un messaggio su Instagram che i poliziotti del Kosovo hanno fermato e perquisito "tre volte" l'auto in cui si trovava il figlio Danilo "intimandogli di togliersi la maglietta" e al rifiuto del ragazzo "gli hanno puntato i fucili contro". "Solo ora ho scoperto cosa è successo in Kosovo. L'ultima volta che hanno fermato Danilo, non lontano da Podujeve, la polizia albanese gli ha chiesto di togliersi a tutti i costi la maglietta con la scritta 'La resa non è un'opzione'. Danilo ha rifiutato, allora gli hanno puntato contro i fucili e gli hanno chiesto: 'Come si chiama tuo padre?' e lui ha risposto: 'Aleksandar! Quello è mio padre e il vostro presidente!' Non gli hanno tolto la maglietta, non l'hanno fatto vergognare. La resa non è un'opzione!", ha scritto Vucic nel messaggio. (Seb)