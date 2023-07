Kosovo-Serbia: Dacic, autorità di Pristina "colpite" da decisione Norvegia di chiudere ambasciata locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kosovo sono state "colpite" dalla decisione della Norvegia di chiudere l'ambasciata a Pristina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rts". Dacic ha affermato di aver saputo della decisione dopo un colloquio con il segretario di Stato al ministero degli Esteri norvegese, Eivind Vada Peterson. Parlando della decisione del governo di Pristina di dichiarare "terroristiche" le due organizzazioni, "Protezione Civile" e "Brigata del Nord" che operano nel nord del Kosovo e che comprendono centinaia di membri della comunità serba, Dacic ha detto che da parte di Kurti è evidente un "costante sforzo generale per dichiarare l'intera Serbia e il popolo serbo una nazione genocida". Il ministro serbo ha aggiunto che il riconoscimento del Kosovo ha aperto un vaso di Pandora "dal quale non si sa cosa uscirà". (segue) (Seb)