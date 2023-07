Kosovo: premier Kurti, individuati altri 45 partecipanti ai disordini nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha annunciato l’individuazione di “altre 45 persone” che avrebbero partecipato ai disordini nel nord del Kosovo a maggioranza serba. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l’annuncio avviene dopo che le autorità hanno già effettuato decine di arresti tra la popolazione serba del nord e in una fase in cui la comunità internazionale preme invece per una riduzione delle tensioni. Nei giorni scorsi l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, ha ammonito contro gli “arresti arbitrari” e gli eventuali episodi di violenza sugli arrestati, dopo che il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, aveva mostrato a Bruxelles delle foto di serbi incarcerati pesantemente percossi. (segue) (Alt)