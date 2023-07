I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: industriali invitano autorità a fermare scontri tra residenti e migranti a Sfax - L'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) ha invitato il presidente della Tunisia, Kais Saied, a intervenire a Sfax per fermare gli scontri tra residenti e migranti originari dei Paesi subsahariani. Lo ha riferito il portavoce del Tribunale di primo grado di Sfax, Faouzi Masmoudi, all’emittente radiofonica “Mosaique fm”. Utica ha invitato Saied e il governo ad "affrontare con urgenza la minaccia” che queste tensioni rappresentano “per la pace sociale". Secondo Utica, la città industriale di Sfax sta vivendo "ripetuti eventi di crimini e scontri violenti che si espandono di giorno in giorno e da una regione all'altra", ricordando che il 20 giugno scorso aveva lanciato un allarme per fermare i flussi migratori “irregolari” provenienti dall’Africa subsahariana e diretti verso Sfax. Il sindacato ha inoltre invitato i membri del Parlamento tunisino, le organizzazioni regionali e i rappresentanti della società civile a formare un organismo congiunto "per seguire l'evoluzione di questi eventi e discuterne collettivamente con le autorità interessate a livello nazionale e regionale". (segue) (Res)