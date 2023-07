I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Tlc: al Mimit incontro con sindacati di settore - Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario Fausta Bergamotto hanno incontrato, a Palazzo Piacentini, i rappresentanti dei sindacati del settore delle tlc. Al centro del tavolo di confronto, che segue di poche settimane quello avuto con i rappresentati delle infrastrutture meccaniche del settore per l’impiantistica e l’installazione, sono stati portati i temi di maggior rilevanza sul futuro dei principali operatori e il ruolo che il ministero potrà svolgere per sostenere e tutelare l’intero comparto. Urso in particolare ha ribadito la necessità di una politica industriale non solo nazionale ma di livello europeo per accompagnare un settore strategico come le Tlc nel processo di digitalizzazione e nelle complesse sfide che lo attendono. In questo contesto, Urso ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le parti sociali e in particolare con le organizzazioni sindacali che dovrà avere come approdo condiviso una politica nazionale di filiera. (segue) (Rin)