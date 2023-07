I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Kuwait: sottoscritto memorandum d'intesa tra fondo per lo sviluppo economico arabo del Kuwait e Cdp - È stato sottoscritto oggi un Memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding - MoU) volto a favorire la cooperazione per lo sviluppo tra il fondo per lo sviluppo economico arabo del Kuwait (Kfaed) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp). L'obiettivo è stabilire il quadro di riferimento della cooperazione tecnica e dell'azione congiunta tra le Parti negli ambiti di finanziamento dello sviluppo economico e sociale nei Paesi in via di sviluppo e dello scambio di informazioni e competenze tecniche. Il Memorandum d'intesa è stato siglato per conto del fondo per lo sviluppo economico arabo del Kuwait dal direttore generale facente funzione, Waleed Sh. Al-Bahar, e per conto di Cdp dall'Amministratore delegato, Dario Scannapieco, a margine dell'incontro tra Sua Eccellenza lo Sceicco Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, ministro degli Affari Esteri dello Stato del Kuwait e presidente del Consiglio di amministrazione del fondo per lo sviluppo economico arabo del Kuwait e Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana. (segue) (Rin)