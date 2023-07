I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Pirelli acquisisce Hevea-Tec, operazione da 21 milioni - Pirelli ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100 per cento di Hevea-Tec, il maggiore operatore indipendente brasiliano nella trasformazione di gomma naturale. L’operazione avverrà per un controvalore in termini di Enterprise Value di circa 21 milioni di euro, soggetto agli usuali aggiustamenti al closing che - previo avveramento di alcune condizioni tra cui il via libera da parte dell’Antitrust - è previsto avverrà entro la fine del 2023. L’acquisizione non avrà impatti sul target, pari a circa 2,35 miliardi di euro, previsto per la posizione finanziaria netta di Pirelli a fine 2023. Con l’acquisizione di Hevea-Tec, Pirelli incrementerà la quota di approvvigionamento di gomma naturale in Latam assicurandosi una continuità di fornitura nella Regione e, quindi, una maggiore efficienza. Per Hevea-Tec sono inoltre già previsti piani di incremento dei volumi di produzione. L’operazione permetterà di avviare progetti innovativi sulla gomma naturale con lo scopo di incrementare l’utilizzo di materiali non fossili nei pneumatici, in linea con gli obiettivi dell’azienda. Dal punto di vista della sostenibilità, inoltre, l’acquisizione di Hevea-Tec consentirà di migliorare ulteriormente il controllo della catena di approvvigionamento di gomma naturale, di ridurre le emissioni di CO2 grazie a una fornitura “local for local” e di avviare nuovi progetti di certificazioni FSC, fronte su cui Pirelli detiene già un primato nel proprio comparto. (Com) (Rin)