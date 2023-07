Usa: trovata polvere bianca alla Casa Bianca, esami preliminari positivi alla cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostanza trovata nella serata di domenica nella biblioteca della Casa Bianca, il cui ritrovamento ha portato alla temporanea evacuazione della struttura, è risultata positiva alla cocaina. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che i servizi segreti statunitensi hanno avviato un'indagine a seguito della scoperta. Il portavoce dell’agenzia, Anthony Guglielmi, ha precisato che i risultati sono arrivati a seguito di un test preliminare e che sono in corso ulteriori esami per determinare con esattezza la natura della sostanza. Le autorità stanno anche indagando per capire come e quando la sostanza, una polvere bianca, sia arrivata all’interno della residenza. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non si trovava alla Casa Bianca al momento dell’evacuazione. (Was)