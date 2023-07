Cultura: al Mausoleo Ossario Garibaldino si celebra Risorgimento e Repubblica Romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà un luglio ricco di appuntamenti quello del Mausoleo Ossario Garibaldino al Gianicolo, promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Si partirà giovedì 6 luglio 2023, alle ore 21.00, con il concerto "Canti del Risorgimento in memoria di Goffredo Mameli", una rivisitazione dei più celebri canti popolari che accompagnarono lungo l'intera penisola italiana gli anni intensi delle lotte per l'unità nazionale; i brani saranno eseguiti dalla cantante Graziella Antonucci con l’accompagnamento del chitarrista Flavio De Novellis. Allieva di Giovanna Marini e voce in molti spettacoli di Ambrogio Sparagna, la studiosa e raffinata interprete della tradizione dei canti popolari italiani proporrà nella ricorrenza della data di morte del giovanissimo Goffredo Mameli, una raccolta di brani tra i più amati e sentiti dell'epopea risorgimentale ad esprimere i sentimenti di amore, speranza, forza e coraggio che innervarono quella esaltante stagione di lotte. Si spazierà dalle struggenti Addio mia bella addio o Morte di Anita, passando per le canzoni popolari della Repubblica Romana del 1849 (Se il Papa è andato via, Abbasso li Francesi) e le ballate della Spedizione dei Mille (Vinni cu vinni e Camicia Rossa), fino ai canti che accompagnarono la conquista di Roma all'Italia (E a Roma a Roma). Una carrellata in musica dal 1848 al 1867, vent'anni di ideali vissuti con intensità, partecipazione e sprezzo del pericolo, gli stessi che visse il giovane Goffredo, regalandoci il Canto degli Italiani, ancora oggi l'inno dell'Italia repubblicana da lui sognata. (segue) (Com)