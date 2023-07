Cultura: al Mausoleo Ossario Garibaldino si celebra Risorgimento e Repubblica Romana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 8 luglio, alle ore 21.00, il programma proseguirà con il reading "L'eredità morale della Repubblica Romana: il sogno di una rivoluzione sociale”, ideato dall'Associazione Controchiave in collaborazione con il Coro Inni e Canti di Lotta della Scuola popolare di musica di Testaccio. Un omaggio alla storia della Repubblica Romana del 1849 e del suo lascito per le generazioni successive, un impegno che fu sentito dai Costituenti del '49 non solo come chiamata alla modernizzazione della società romana del tempo ma anche e soprattutto come spinta morale verso un'universalità di principi capaci di travalicare l'esperienza dell'illuminato governo di quei giorni per spingersi con lungimiranza verso il futuro. L'importante eredità morale del '49 - l'invenzione di una democrazia codificata per legge - sarà analizzata attraverso gli articoli della sua Costituzione e la lettura di brani dei suoi protagonisti, che saranno a loro volta accompagnati da un percorso parallelo in musica che spazia dai canti dei primi anni dell’Ottocento sino a giungere alla metà del Novecento. Altri appuntamenti in programma il 13 e il 16 luglio (ore 21.00) con lo spettacolo teatrale "L'ombra di Mazzini" e il 21 luglio (ore 21.00) con lo spettacolo "La spedizione dei Mille". (Com)