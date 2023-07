Ostia: accusa un malore mentre faceva il bagno in spiaggia, morto 82enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 82 anni è morto a seguito di un malore mentre si stava facendo il bagno in una spiaggia libera di Ostia. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle ore 16, sul lungomare Duca degli Abruzzi, all'altezza del civico 24. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Il bagnante, un pensionato romano ma residente in Germania, era stato colto da un malore mentre era in acqua, e sottoposto alle manovre di rianimazione, è deceduto poco dopo aver ricevuto soccorso. I carabinieri hanno provveduto a informare l'Autorità giudiziaria. L'area è sprovvista di servizio di assistenza ai bagnanti, regolarmente comunicata con apposita cartellistica. Non ermegono allo stato responsabilità riconducibili a terzi. (Rer)