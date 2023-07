© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dimissioni di Amato, Bassanini, Gallo e Pajno dal comitato per la definizione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) sono un colpo durissimo per il progetto di Autonomia differenziata di Calderoli. Il governo non ha nulla da dire?". Lo scrive su Twitter il senatore Antonio Misiani. (Rin)