Treviso: presentata manifestazione d'interesse per bando Capitale italiana cultura 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Treviso ha presentato la propria manifestazione d'interesse per la partecipazione al bando che conferisce il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2026. "Treviso negli ultimi anni ha investito risorse ed energie per migliorare l'offerta culturale e il suo posizionamento strategico - ha spiegato il sindaco di Treviso, Mario Conte -. Abbiamo puntato su un miglioramento qualitativo della programmazione, attraverso attività come mostre e rassegne culturali, il restauro e l'ampliamento dei Musei, il salvataggio e la valorizzazione di Fondazioni culturali, il sostegno ai Festival, l'acquisizione del Teatro Comunale, anche grazie alla partecipazione di una vasta compagine di enti pubblici e privati, associazioni, consorzi e istituti culturali. Il 2026 - ha sottolineato - sarà un anno importantissimo per il Nord Est. La collocazione geografica e la connotazione storico-culturale di 'porta di accesso alle Dolomiti' si prospettano di importanza strategica in previsione di alcuni eventi di importanza internazionale, come le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e per questo la candidatura a Capitale italiana della cultura rappresenta un'opportunità per il nostro territorio in un'ottica di intesa interistituzionale, volta ad attivare forme di collaborazione per un programma capace di divenire motore di un processo di rigenerazione e riqualificazione dei servizi culturali e creativi, turistici, sociali e di welfare". (Rev)