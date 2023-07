Ostia: Masi (Fd'I), profondo dolore per decesso uomo, preoccupati per sicurezza in spiaggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decesso di una persona sulle spiagge del litorale a Ostia "ci infonde profondo dolore. Grazie a un nostro ordine del giorno all'epoca della giunta Raggi avevamo ottenuto la presenza dei defibrillatori sulle spiagge, chiederemo se quest'anno siano presenti e se l'amministrazione si sia accertata della presenza del personale adeguato". Lo dichiara in una nota la consigliera di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Mariacristina Masi. "Nelle commissioni capitoline che hanno trattato l'argomento spiagge libere abbiamo più volte fatto presente il problema sicurezza dovuto alla assenza di bagnini, evidenziando la pericolosità della situazione. Insisteremo su questo affinché si proceda a garantire ai bagnanti i servizi essenziali a tutela della pubblica incolumità in ogni tratto di competenza di Roma Capitale".(Com)