Ostia: Ferrara (M5s), cordoglio per morte 82enne, urgenti servizi essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo cordoglio per la morte dell'uomo colpito da malore sulla spiaggia libera Senape, a Ostia Ponente". Così in una nota il rappresentante al Consiglio nazionale del Movimento 5 stelle per la circoscrizione Centro Italia, e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "Quel tratto - aggiunge - dove già l'anno scorso ci fu un'altra tragedia, risulterebbe privo non solo di bagnini, ma anche di una basilare attrezzatura per la defibrillazione. È urgente riportare i servizi essenziali sul litorale di Roma: un obiettivo che deve tornare al centro dell'azione municipale e capitolina, e che ribadirò durante il Consiglio straordinario di martedì prossimo", conclude Ferrara.(Com)