Consumi: Paita (Az-Iv), caro-spesa è dramma per famiglie, cosa fa governo?

- "Il caro-prezzi è un dramma per le famiglie, gli aumenti sono insostenibili e arrivare a fine mese è sempre più difficile. Cosa sta facendo il governo per frenare la speculazione?". Lo chiede la coordinatrice nazionale di Italia viva Raffaella Paita, presidente dei senatori di Azione-Italia viva. "Il carrello della spesa è cresciuto più del tasso di inflazione. I prezzi degli alimenti, e in particolare l'ortofrutta, i biglietti aerei e le spiagge continuano a salire nonostante il calo dei prodotti energetici. Chiediamo al ministero - conclude Paita - di vigilare su eventuali abusi e di intervenire con misure concrete e non con gli annunci o le vuote rassicurazioni".(Com)