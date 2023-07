Ucraina: Caritas slovena ha raccolto quasi 4,2 milioni di euro di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Caritas slovena ha finora raccolto quasi 4,2 milioni di euro di aiuti umanitari da destinare alle persone colpite dalla guerra in Ucraina. Lo ha detto oggi in una conferenza stampa il segretario generale della Caritas slovena, Peter Tomazic, ripreso dall'agenzia di stampa "Sta". Finora la Caritas slovena, in collaborazione con quella ucraina, ha inviato 30 spedizioni umanitarie nel Paese, con 516 tonnellate di aiuti materiali principalmente cibo, acqua, articoli per l'igiene, materiale sanitario e medico, medicinali, sacchi a pelo, materiale scolastico e nuove calzature. Il ministero degli Esteri di Lubiana ha inoltre contribuito con quasi un milione di euro attraverso un partenariato strategico umanitario con la Caritas per la realizzazione di quattro progetti del valore di 700 mila euro, tra cui un progetto di vacanza estiva per 50 bambini e giovani ucraini a Strugnano. (Seb)