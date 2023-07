Energia: “Handelsblatt”, Omv e Adnoc valutano fusione tra Borealis e Borouge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia austriaco Omv e la Compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi (Adnoc) stanno valutando una più stretta cooperazione tra le loro società petrolchimiche Borealis e Borouge, prendendo in considerazione anche una loro fusione. È quanto rivelano fonti informate sui colloqui, secondo cui l'azienda che nascerebbe dall'unione tra Borouge e Borealis avrebbe un valore superiore ai 27,5 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la cifra esatta e la struttura proprietaria sono “i due ostacoli principali” per la fusione. Né Omv né Adnoc hanno commentato le indiscrezioni. Borealis è di proprietà del primo gruppo per il 75 per cento e del secondo per il restante 25 per cento. A sua volta, Borouge è una joint venture tra Adnoc e Borealis. (Geb)