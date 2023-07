Imprese: Ancma, oltre 200mila immatricolazioni di moto e scooter nel primo semestre 2023, +16,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di mercato diffusi nel pomeriggio di oggi da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) confermano l'interesse crescente degli italiani verso moto, scooter e ciclomotori e certificano un primo semestre 2023 che vola a +16,8 per cento sull'anno scorso. Per il presidente dell'associazione dei produttori e distributori di due ruote Paolo Magri "la nuova domanda di mobilità che viene soprattutto dai centri urbani e il desiderio di libertà e passione che i motocicli sono in grado di soddisfare sono sempre più i due elementi portanti di un mercato che continua a crescere malgrado le incertezze globali, le residuali difficoltà di approvvigionamento e l'impennata inflattiva". "Si conferma e rafforza, quindi, il protagonismo che le due ruote hanno riconquistato nella mobilità post Covid e questo – ha aggiunto Magri – accende un ulteriore riflettore sulla rilevanza economica del nostro comparto e sulla necessità di tenere conto con più attenzione dei bisogni dei nostri utenti". Nella nota di Ancma, l'associazione chiede inoltre che "vengano assegnati all'esercizio 2023 i fondi avanzati lo scorso anno per l'elettrico in modo che la dotazione complessiva per gli incentivi all'acquisto non si esaurisca anzitempo e possa contare su una continuità strutturale in grado di migliorare l'efficacia dello strumento e sostenere un mercato ancora giovane, ma molto promettente". Entrando nel vivo dei dati, il sesto mese dell'anno segna una crescita del 4,84 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con 42.839 veicoli immessi sul mercato. A giugno sono gli scooter a trascinare le vendite, grazie a un incremento dell'11,57 per cento pari a 23.592 mezzi immatricolati. (segue) (Com)