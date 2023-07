Svizzera: fonti stampa, governo intende partecipare a programma difesa aerea europea Sky Shield

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Svizzera intende partecipare al programma Sky Shield per la difesa aerea dell'Europa. Come riferisce l'emittente "Rsi", a confermare tale volontà delle autorità elvetiche è stato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ddps). La consigliera federale Viola Amherd, a capo del dipartimento, dovrebbe firmare venerdì a Berna una dichiarazione d’intenti per la partecipazione della Svizzera al programma, al fianco del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius e dell'austriaca Klaudia Tanner. L’iniziativa European Sky Shield Iniziative (Essi) è stata lanciata lo scorso anno dalla Germania, con l'adesione di Regno Unito, Slovacchia, Lettonia, Ungheria, Bulgaria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Lituania, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Estonia, Norvegia, Danimarca e Svezia. (Geb)