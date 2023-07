Mutui: Fenu (M5s), governo penoso si sveglia tardi e con soluzione sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione "del forte rincaro delle rate dei mutui, ormai in corso da mesi, un governo sempre più penoso adesso prova a svegliarsi, ma con la soluzione sbagliata. Abbiamo una maggioranza che pensa di risolvere tutto con le rateazioni. Prima rateazioni fiscali, adesso ulteriore allungamento delle rate dei mutui. Ma questa è una situazione in cui bisogna realmente venire incontro a cittadini e imprese, non indebitarle ulteriormente o a tempo indeterminato". Lo comunica, in una nota, Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Finanze della Camera. "Il M5s, da mesi - continua il parlamentare -, con tanto di deposito di proposte di legge ed emendamenti, ha avanzato diverse proposte: la costituzione di un Fondo ad hoc per aiutare chi è in difficoltà con le rate del mutuo, alimentato da un contributo sugli extraprofitti bancari; l'aumento della percentuale di detrazione degli interessi passivi sulle rate; l'incremento del tetto massimo annuale di detrazione degli stessi interessi passivi. Il governo, nonostante l'incendio fosse già scoppiato, si è sempre voltato dall'altra parte. Il Paese non merita questa incapacità e questa inconcludente improvvisazione".(Com)