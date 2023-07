Ucraina: Unilever accusata di "sponsorizzare la guerra" tramite le vendite in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Kiev ritiene che la multinazionale britannica Unilever sia uno "sponsor" dell'invasione in Ucraina da parte della Russia. Come riporta la stampa britannica, Unilever, proprietaria di marchi globali come Marmite, Dove e Domestos, è stata sottoposta a una legge russa che obbliga tutte le grandi aziende operanti nel Paese a contribuire allo sforzo bellico. La multinazionale ha dichiarato l'anno scorso che avrebbe rivisto le sue operazioni in Russia sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte del Cremlino. Tuttavia, l'azienda ha continuato a vendere prodotti alimentari e igienici nel Paese; con i dirigenti che, all'inizio di quest'anno, hanno affermato che "uscire non è semplice". Dopo che sono emerse prove che Unilever avrebbe pagato a Mosca 331 milioni di dollari di tasse lo scorso anno, l'Ucraina Solidarity Project ha protestato fuori dalla sede londinese della multinazionale, con un cartellone pubblicitario che riporta immagini di soldati ucraini feriti.(Rel)