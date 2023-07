Turchia: ministro Esteri da domani sarà in Azerbaigian per riunione Movimento dei non allineati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, si recherà domani in Azerbaigian su invito dell'omologo azero, Jeyhun Bayramov, per partecipare alla riunione ministeriale dell'ufficio di coordinamento del Movimento dei non allineati. Lo ha reso noto un comunicato del ministero degli Affari esteri turco, secondo cui la riunione, iniziata ieri, si concluderà il prossimo giovedì 6 luglio. "La Turchia segue da vicino gli sviluppi all'interno del Movimento e partecipa alle riunioni di alto livello come Paese ospite dal 2006", si legge nella nota. Inoltre si prevede che, a margine dell'incontro, Fidan parteciperà alla riunione del Comitato ministeriale del Movimento dei non allineati sulla Palestina nonché all'evento organizzato in occasione del centenario della nascita di Heydar Aliyev, il leader nazionale dell'Azerbaigian e "fondatore dell'Azerbaigian moderno". Sono previsti anche incontri bilaterali tra Fidan e gli omologhi degli altri Paesi che partecipano alla riunione.(Tua)