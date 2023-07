Lombardia: Rosati (Avs), mozione su immobili inutilizzati torna in commissione, possibili intese con maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata rinviata in settima commissione la mozione sugli immobili demaniali inutilizzati presenti sul territorio regionale per la realizzazione di studentati pubblici presentata dal Consigliere Regionale Onorio Rosati, come primo firmatario, insieme al consigliere regionale Paolo Romano del Partito Democratico. In seguito alla presentazione del documento, tra le forze politiche presenti in aula, si sono aperti spazi di intesa che hanno suggerito il rinvio. "Abbiamo deciso il rinvio in commissione della nostra mozione, avendo registrato su dei punti specifici, possibili convergenze con la maggioranza. Il centro destra pronta inizialmente a bocciarla ha dovuto confluire su alcuni punti ed è su questi che ricercheremo con loro un possibile terreno d'intesa. – afferma il consigliere regionale Onorio Rosati – Non vogliamo limitarci ad additare la Regione per le sue responsabilità rispetto al diritto allo studio, ma invitiamo a trovare dei percorsi che creino soluzioni in tempi certi. In commissione continueremo a richiedere una mappatura degli immobili pubblici sfitti, a partire dalle caserme, che possono essere adibiti a studentati universitari con costi calmierati. Questo tavolo, se Regione saprà coglierne l'opportunità, permetterà di disporre di queste strutture, come ad esempio l'ospedale di Baggio nel Municipio 7, di Milano, per dare risposta ai ragazzi e alle ragazze, studenti universitari fuori sede. La nostra richiesta va in tale direzione per evidenziare, da una parte, un problema che questi giovani hanno e, dall'altra, per trovare soluzioni con una tempistica adeguata e una modalità efficace, a partire dal vostro degli affitti". (Com)