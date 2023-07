Sanità: Petriccioli (Cisl Fp), bene incontro con Schillaci, avviato dialogo per affrontare nodi sistema pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene l'incontro avvenuto oggi con il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Come Cisl Fp riteniamo opportuno proseguire nel solco di un dialogo continuo e nel rispetto reciproco delle parti. Abbiamo la necessità urgente di cominciare ad affrontare i nodi del sistema sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e sociale, pubblico e privato, perché ne va della tenuta complessiva dei servizi alla persona". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, a margine dell'incontro avvenuto oggi con il ministro Schillaci, presso il ministero della Salute. "Nel merito – ha specificato – abbiamo posto alcune questioni prioritarie da affrontare, tra cui il problema della carenza di operatori che va risolta, in primo luogo, affrontando il tema dei tetti di spesa del personale, il cui permanere nell'ordinamento ostacola assunzioni e stabilizzazioni del precariato; secondariamente di superare l'anacronistico numero chiuso nei corsi di laurea". "Abbiamo inoltre sottolineato – ha affermato, riferendosi alla prossima Legge di Bilancio - di prevedere risorse per il rinnovo dei Ccnl e per introdurre meccanismi di defiscalizzazione della produttività con misure analoghe a quelle previste nel settore privato. Ciò aiuterebbero lavoratori e famiglie in un momento di grande difficoltà, acuito dall'inflazione". (segue) (Rin)