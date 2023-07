Sanità: Petriccioli (Cisl Fp), bene incontro con Schillaci, avviato dialogo per affrontare nodi sistema pubblico e privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine, in merito alla dura vertenza nel settore privato – ha concluso il segretario generale Cisl Fp, Maurizio Petriccioli - abbiamo sottolineato lo straordinario contributo dato, durante l'emergenza covid, dalle donne e dagli uomini di questo particolare settore, chiedendo al Ministro di costruire un asse con il sindacato per giungere al rinnovo dei contratti scaduti, primo fra tutti quello dei centri di riabilitazione, case di riposo ed Rsa. Parliamo di un settore dove lavoratrici e lavoratori attendono il rinnovo ormai da un decennio ed è più che mai urgente l'introduzione di una clausola sociale nei contratti di accreditamento per richiamare gli imprenditori alle loro responsabilità". (Rin)