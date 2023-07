Venezuela: riprende inchiesta per crimini contro umanità, Caracas presenta ricorso a Cpi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kahn sottolinea infatti che Caracas, pur rivendicando la bontà del proprio "sistema di giustizia", riconosce che i procedimenti penali in corso non sono diretti ad appurare eventuali crimini contro l'umanità, spiegando che si tratterebbe di reati eventualmente consumati fuori dal territorio nazionale, come nel caso dei migranti. Inoltre, nonostante il governo del Venezuela abbia "fornito aggiornamenti, su casi peraltro già noti alla procura", i procedimenti aperti sono "pochissimi rispetto al numero di presunti reati e al tipo di danni in ipotesi procurati", e sono generalmente costruiti attorno alle eventuali responsabilità di "membri di basso rango delle forze di sicurezza", apparentemente escludendo dalle indagini presunti autori di "grado superiore". La "posizione del governo del Venezuela secondo cui non ci sarebbe stato un attacco sistematico contro la popolazione civile, e che non i reati non sarebbero riconducibili a politiche dello Stato non è compatibile con la posizione dell'ufficio del procuratore", ha aggiunto Kahn. (Vec)