Onu: “Ard”, Fao ha autorizzato utilizzo pesticidi vietati da Ue

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) ha autorizzato l'utilizzo di pesticidi vietati dall'Ue, data l'elevata tossicità dei loro principi attivi, per i propri progetti nel sud del mondo. È quanto rivela un'inchiesta dell'emittente radiotelevisiva tedesca “Ard”, secondo cui i fitofarmaci in questione contengono thiram, acetochlor, atrazina, tiametoxam e paraquat e sono stati forniti dalla Fao a 30 Paesi in oltre 100 consegne. Dal 2020, con l'ex ministro dell'Agricoltura cinese Qu Dongyu come suo direttore generale, l'istituto specializzato dell'Onu ha approvato più di 300 spedizioni di pesticidi chimici in Africa, Asia e Oceania. Gli Stati destinatari includono Malawi, Zambia, Camerun e Nigeria, Afghanistan, Azerbaigian e Filippine, Isole Fiji e Kiribati nonché, con “un numero particolarmente elevato di autorizzazioni”, la Georgia. Come nota “Ard”, è “discutibile” il modo in cui le forniture di questi pesticidi si integrino nel piano della Fao per la gestione integrata dei parassiti (Ipm), fondato sulla scelta di piante resistenti e sull'uso di mezzi biologici, “se possibile”. Per molto tempo, la Fao ha ritenuto l'impiego di pesticidi chimici soltanto una “ultima risorsa” e l'obiettivo è “sempre” stato ridurre la dipendenza dei piccoli agricoltori nel sud del mondo dai fitofarmaci. (segue) (Geb)