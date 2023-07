Onu: “Ard”, Fao ha autorizzato utilizzo pesticidi vietati da Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio di rotta si può spiegare con l'insediamento di Qu alla guida dell'organizzazione internazionale nel 2019. Riconfermato nell'incarico nello scorso fine settimana, il direttore generale della Fao ha autorizzato forniture di pesticidi soprattutto da parte del gruppo agrochimico Syngenta, di proprietà di una società statale cinese dal 2017. Inoltre, sotto Qu, l’istituto specializzato delle Nazioni Unite ha stretto un partenariato con CropLife, gruppo di interesse del settore agrochimico tra i cui membri vi è Syngenta. Interpellata da “Ard”, la Fao ha comunicato “soltanto in termini molto generali” che i pesticidi forniti dovevano essere approvati nel Paese destinatario e che non dovevano essere altamente pericolosi (Hhp). Allo stesso tempo, l'istituto specializzato dell'Onu ha affermato che i pesticidi classificati dall'Organizzazione mondale della sanità (Oms) come moderatamente pericolosi possono essere utilizzati nei progetti esclusivamente qualora non siano disponibili alternative più sicure. Come evidenzia “Ard”, tutto ciò non risponde alla domanda sul perché per la Fao fosse inevitabile ricorrere ai fitofarmaci chimici in oltre 300 casi. Sul totale, in più di 130 utilizzi, si tratta di pesticidi vietati dall'Ue per la loro tossicità. Secondo il direttore della sezione britannica dell'organizzazione non governativa Rete per l'azione contro i pesticidi (Pan), Keith Tyrell, “la Fao è un'organizzazione pubblica finanziata con denaro pubblico. Dovrebbero essere responsabili di ciò per cui spendono quei soldi. La trasparenza dovrebbe essere una priorità per tutte le agenzie delle Nazioni Unite. Non può essere nascosta dietro ad alcun tipo di riservatezza, che forse potrebbe essere comune nel settore privato. Perché la Fao è un ente pubblico finanziato con i nostri soldi”. (segue) (Geb)