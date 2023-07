Onu: “Ard”, Fao ha autorizzato utilizzo pesticidi vietati da Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione è intervenuta Renata Alt, deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag, dove è presidente della commissione Diritti umani e aiuti umanitari. In particolare, Alt ha affermato: “Se vi è un primo sospetto che il nostro rivale sistemico Cina sta usando la Fao per i propri scopi politici, dobbiamo chiederci seriamente fino a che punto sia opportuno un ulteriore finanziamento della Fao. È importante forzare una discussione al riguardo”. La Germania è infatti uno dei principali donatori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Come sottolineato da Alt, di fronte a rivelazioni come quelle di “Ard”, si deve “osservare molto da vicino come viene utilizzato il denaro dei contribuenti tedeschi”. (Geb)