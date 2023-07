Mobilità: M4 arriva a San Babila, da Linate al centro città in 12 minuti - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

23 luglio 2021

- La linea M4 a Milano connette da oggi in 12 minuti il centro città all’aeroporto di Linate, incontrandosi a San Babila con la storica linea rossa, la M1. All’inaugurazione, iniziata poco dopo le 11, hanno preso la parola le autorità che, per arrivare in piazza San Babila, hanno utilizzato proprio una corsa inaugurale del nuovo tratto di M4: il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. (Video: Agenzia Nova) (Rem)